Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle petrol ve akaryakıt sektöründe dalgalanma devam ediyor. Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları bir anda artıyor, ardından aynı hızla düşüyor. Fiyatlarda istikrarı bir türlü oluşmuyor. Bu nedenle de iç piyasada pompa satış fiyatları sıkça değişiyor. Değişiklik, bazen bir gün arayla gündeme gelebiliyor.

Benzin ve motorinde, geçen hafta uluslar arası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle fiyat hareketi bekleniyor. Motorinde 28 kuruş zam ihtiyacı vardı. Motorin, küresel piyasalarda gevşedi ve ihtiyaç 16 kuruşa geriledi. Benzinde de 7 kuruş zam bekleniyor. LPG’de de 25 kuruşluk bir artış söz konusu olabilir.

İNDİRİM GÜNDEME GELEBİLİR

Sektör temsilcileri, gerek benzin, gerekse de motorin fiyatlarının bir miktar gevşeme eğilimi gösterdiğini belirterek, bu geceki zammın ardından hafta sonuna doğru akaryakıta indirim gelebileceğini söyledi.