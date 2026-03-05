Akaryakıta çifte zam geldi! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle yükseldi. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. 5 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı. Sektör kaynakları motorine 12 lirayı, benzine ise 3 lirayı aşan zam geleceğini aktarmıştı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, motorine ve benzine kaç TL zam geldi? İşte 5 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları!
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Sektör kaynakları motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam yapılacağını kaydetmişti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Benzinde 95 kuruş, motorinde ise 3 lira 15 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Peki güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKITA ÇİFTE ZAM
Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 3,23 yükseldi. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Sektör kaynakları, motorinin litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 3 lira 68 kuruş zam yapılacağını aktarmıştı. Benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı.
5 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinee 95 kuruş, motorine ise 3 lira 15 kuruş zam geldi.
5 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 59.34 TL
Motorin litre fiyatı: 63.53 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 59.18 TL
Motorin litre fiyatı: 63.37 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 60.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.65 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 60.58 TL
Motorin litre fiyatı: 64.93 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.
NASIL UYGULANACAK?
Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.
Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.
Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.
10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.
Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.
Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.