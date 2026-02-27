Uluslararası brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıt zam haberleri de peş peşe geliyor. En son 24 Şubat Salı günü motorine 2 lira 40 kuruş zam yapılmış, bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 63 TL'yi görmüştü. Şimdi bir zam da benzine bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?