Akaryakıta peş peşe zam: Motorinden sonra benzin fiyatları da artıyor! Benzine ne kadar ve kaç TL zam gelecek?
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 71,22 dolar oldu. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'ın nükleer görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve bunun da arz endişelerini sürdürmesi etkili oluyor. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye pazarına zam olarak yansıması ve benzin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
Uluslararası brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle akaryakıt zam haberleri de peş peşe geliyor. En son 24 Şubat Salı günü motorine 2 lira 40 kuruş zam yapılmış, bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 63 TL'yi görmüştü. Şimdi bir zam da benzine bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM: BENZİNE DE ZAM GELİYOR!
Benzin fiyatlarına zam geliyor. Buna göre; benzinin litre fiyatına 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.
24 Şubat günü de motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapılmıştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,70 TL
Motorin litre fiyatı: 52,45 TL
LPG litre fiyatı: 27,94 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,87 TL
Motorin litre fiyatı: 52,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,93 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,75 TL
Motorin litre fiyatı: 53,61 TL
LPG litre fiyatı: 28,84 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,05 TL
Motorin litre fiyatı: 53,90 TL
LPG litre fiyatı: 28,63 TL