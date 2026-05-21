Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine indirim geldi! 21 Mayıs 2026 İzmir, Ankara, İstanbul motorin, benzin fiyatı

        Son dakika akaryakıt fiyatları: Motorine indirim! 21 Mayıs 2026 motorin, benzin fiyatı ne kadar?

        Motorine indirim açıklamaları yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında peş peşe yaşanan değişimler sürücüler tarafından takip edilirken, motorine gelen son zammın ardından dikkat çeken bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan geri çekilme ve kur hareketlerinin etkisiyle motorin fiyatlarında yeni bir güncelleme bekleniyor. "Motorine indirim var mı, benzine zam geldi mi?" soruları araştırılırken, 21 Mayıs 2026 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları da belli oldu. İşte 21 Mayıs 2026 İzmir, Ankara, İstanbul motorin, benzin fiyatı tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine gelen son fiyat artışının ardından araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme gündeme geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi oluştu. Peki akaryakıtta son durum ne, motorine indirim gelecek mi? İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        2

        MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

        21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1,74 TL’lik artış gerçekleşti. Yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı ülke genelinde yeniden yükselişe geçerken, özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı.

        3

        MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi. Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. 22 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor.

        4

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - AVRUPA YAKASI

        Benzin: 65.03 TL

        Motorin: 69.30 TL

        LPG: 33.89 TL

        5

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - ANADOLU YAKASI

        Benzin: 64.88 TL

        Motorin: 69.15 TL

        LPG: 33.29 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 66.00 TL

        Motorin: 70.41 TL

        LPG: 33.87 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 66.28 TL

        Motorin: 70.68 TL

        LPG: 33.69 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı

        'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinin Ankara turnesinde sahnede sakatlanan oyuncu Cengiz Bozkurt, ameliyat oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı