Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Akaryakıt sektörü, bir yandan jeopolitik gelişmelere bağlı olarak bir aşağı bir yukarı hareket eden Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarını takip ederken, diğer yandan da “katkılı” ürünlerle ilgili görüşmelerde bulunuyor. Peki, sektörün önemli konu başlığı haline gelen “katkılı” akaryakıt konusunda ne yaşanıyor.

EPDK, bir süre önce “katkılı” akaryakıt satışlarını disipline etmek için önemli bir dizi adım attı. Normaline göre daha pahalı olan katkılı ürünlerde fiyat farkını 5 kuruşla sınırlandırdı. Dağıtım şirketleri, bu sınırı aşamıyor. Katkılı ürünler, önceki yıllarda normaline göre çok daha pahalıya satılıyordu.

Katkılı ürünlere, “kanıt” ya da “belge” koşulu getirildi. Bunun için akaryakıt dağıtım şirketlerine 31 Mart’a kadar süre tanıdı. Şirketlerin, bu süre içinde araçta çekişi ve performansı artırdığı iddia edilen belli özelliklere sahip olduğu ileri sürülen katkılı akaryakıtı oluşturmak üzere yaptıkları teknik çalışmaya ilişkin akredite laboratuvardan alacakları analiz raporunu sunmaları gerekiyor.

Birçok dağıtım şirketi, bugüne dek ne bilgi ne de belge sunabildi. Dağıtım şirketleri, Ankara’da görüşmeler yaptı. Öngörülen sürenin uzatılmasını istedi. Dağıtım şirketlerine, 1 yıl ek süre verilmesi bekleniyor.

Peki, neden böyle bir adıma gereksinim duyuldu? Bazı dağıtım şirketleri, aracın performansına ya da yol çekişine hiçbir katkısı olmayan, basit bir kimyasal işlemden geçirdikleri ürünü “katkılı” ilan ediyor ve daha pahalıya satıyorlardı. Bunun önünün kesilmesi hedeflendi.

SEKTÖR NE DİYOR?

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, “Çok sayıda dağıtım şirketi istenen belge ya da bilgiyi sunamadı.Bu nedenle sürenin uzatılması talebimizi ilettik. Değerlendiriliyor ve uzatılacağını düşünüyoruz” dedi.