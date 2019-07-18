EPDK, araçların performansını artırdığı ve normaline göre daha çok yol almayı sağladığı belirtilen “katkılı” akaryakıtla ilgili tartışmalara nokta koyacak karar aşamasına geldi. Kurul’un, bugün gerçekleştireceği toplantıda, bu alanla ilgili hazırlanan düzenleme taslağını masaya yatırması bekleniyor.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, EPDK’nın konuyla ilgili olarak kısa sürede kararını duyurmasını beklediklerini belirterek, Kurul’un bugün ele alması beklenen “katkılı” akaryakıt çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Akaryakıt dağıtım şirketleri, araçta çekişi ve performansı artıran, belli özelliklere sahip katkılı akaryakıtı oluşturmak üzere yaptıkları teknik çalışmayı (Ar-Ge dahil) ayrıntılı olarak EPDK’ya iletecek. Kurum’dan, satış için bir çeşit onay alınacak. Dağıtım şirketleri, katkılı ürünün hazırlanma aşamasında ne tür bir işlem ya da işlem sürecinin gerçekleştirildiğini belge ve kanıtlarıyla ortaya koyacak.”

Kaynaklar, basit bir kimyasal işlem sonrasında araca, performansına ya da yol çekişine hiçbir katkısı olmayan bir ürünün “katkılı” ilan edilerek daha pahalıya satılamayacağını belirtti.

MÜŞTERİYE ANLATILACAK

Sektör kaynakları, kararla birlikte müşteri bilgilendirme sürecinin gündeme geleceğini belirterek, “Sürücü, bir akaryakıt istasyonuna girdi. Pompa başında görev yapan istasyon çalışanı, sürücüleri, normaline göre daha pahalı olan katkılı akaryakıta yönlendiremeyecek. Ürünler ve fiyatları hakkında bilgi verecek. Katkılı dışında kalan normal ürünlerin de her araca uygun olduğu belirtilecek. Müşteri, aracına ve kesesine göre tercih yapacak” dedi.

“AVRUPA’DA 12 SENT DAHA PAHALI”

Türkiye’de, halen katkılı ürünler, normaline göre 5 kuruş daha pahalı. Sektör, Avrupa örneğini vererek, “Avrupa’da katkılı ile normal ürün 10 hatta 12 euro/sent daha pahalıdır. İsteyen alıyor, istemeyen almıyor. Piyasa koşullarında satış gerçekleşiyor” dedi.

Türkiye petrol piyasasında, yeni uygulama ile fiyat farkının artıp artmayacağına EPDK karar verecek.