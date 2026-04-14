Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor! Motorine zam mı geliyor? 14 Nisan akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak motorin litre fiyatına 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Gelen indirimin ardından, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinde bir zam bekleniyor. Peki, "Motorine zam mı geliyor, benzin ve LPG'ye indirim ya da zam gelecek mi?" İşte 14 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE (MAZOTA) ZAM MI GELİYOR?
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorine 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece yarısı zam gelmesi bekleniyor.
15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarında litre başına 3,33 lira artış meydana gelecek.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,35 TL indirim gelmişti.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 72.26TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 72.12 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.61 TL/LT
Motorin: 73.38 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT