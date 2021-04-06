Bu kapsamda TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi üzerinden Yılmaz’dan randevu talep edilmesi benimsendi. Görüşmenin, Yılmaz’ın programının “uygun” olması durumunda bu hafta yapılması bekleniyor. Tek gündem maddesi, 18 Mart’ta uygulanmaya başlanan “tavan fiyat” ve halen benzin ve motorinde (litrede) 70 kuruş düzeyinde olan kar marjı olacak. Sektör, EPDK’nın konuya ilişkin nabzını tutacak. Ankara’nın, marjların geleceğine ilişkin perspektifini ve bakış açısını anlamaya çalışacak.



PEKİ "TAVAN FİYAT" UYGULAMASI SONA ERECEK Mİ?



Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS),bir süre önce yazılı açıklama yaparak, “tavan fiyat” uygulamasının kaldırılmasını istedi. Sendika, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeniden başladığına işaret ederek, bu nedenle akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağını, sektörün bu yükü kaldıramayacağını ifade etti.

EPDK kaynakları ne düşünüyor? Kaynaklar, uygulamanın devam edeceği mesajını verdi. Buna göre akaryakıtta “tavan fiyat”, 18 Mart’tan geçerli olmak üzere 2 ay devam edecek. Mayıs ayının ikinci yarısında tavan uygulaması sona erecek, pompa satış fiyatlarında “normal” süreç işleyecek.