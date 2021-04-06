Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Akaryakıtta 'Tavan fiyat' uygulaması sona erecek mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt dağıtım şirketlerinin “gizli zam” yaparak, kar paylarını artırdıkları gerekçesiyle benzin ve motorinde “tavan fiyat” uygulaması başlattı. Uygulama, 2 ay devam edecek. Sektörde, gerek dağıtım şirketlerini (PETDER ve ADER) gerekse de bayileri bir araya getiren (TABGİS ve PÜİS) derneklerin üst yönetimi, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’la görüşmek için kolları sıvadı.

Akaryakıtta 'Tavan fiyat' uygulaması sona erecek mi?

Bu kapsamda TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi üzerinden Yılmaz’dan randevu talep edilmesi benimsendi. Görüşmenin, Yılmaz’ın programının “uygun” olması durumunda bu hafta yapılması bekleniyor. Tek gündem maddesi, 18 Mart’ta uygulanmaya başlanan “tavan fiyat” ve halen benzin ve motorinde (litrede) 70 kuruş düzeyinde olan kar marjı olacak. Sektör, EPDK’nın konuya ilişkin nabzını tutacak. Ankara’nın, marjların geleceğine ilişkin perspektifini ve bakış açısını anlamaya çalışacak.

PEKİ "TAVAN FİYAT" UYGULAMASI SONA ERECEK Mİ?

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS),bir süre önce yazılı açıklama yaparak, “tavan fiyat” uygulamasının kaldırılmasını istedi. Sendika, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeniden başladığına işaret ederek, bu nedenle akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağını, sektörün bu yükü kaldıramayacağını ifade etti.

EPDK kaynakları ne düşünüyor? Kaynaklar, uygulamanın devam edeceği mesajını verdi. Buna göre akaryakıtta “tavan fiyat”, 18 Mart’tan geçerli olmak üzere 2 ay devam edecek. Mayıs ayının ikinci yarısında tavan uygulaması sona erecek, pompa satış fiyatlarında “normal” süreç işleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mart ayında su dip yaptı - Haberler
ENERJİMart ayında su dip yaptı
Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
ENERJİFatih, Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
Brent petrolün varili 64,03 dolar
ENERJİBrent petrol yeniden 64 dolar
BOTAŞ’ın doğalgazda fiyat politikası
ENERJİDoğalgaz için büyük şirketler sahaya iniyor
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak
ENERJİBakan duyurdu! Bu ay geliyor
Mart ayında tüketim yüzde 11.2 arttı
ENERJİElektrikte 'Normalleşme' ile gelen sürpriz büyüme
Akaryakıtta fatura oyununa lisans neşteri - Haberler
ENERJİEPDK'dan akaryakıtta ses getirecek karar
Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak
ENERJİDördüncü ünite için ilk kazma 2022'de
Brent petrolün varili 64,67 dolar
ENERJİBrent petrol 65 dolara yaklaştı
OPEC petrol kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak
ENERJİOPEC ülkeleri anlaştı