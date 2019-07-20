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HaberlerEnerjiSon dakika haberi: Akaryakıtta yüzde 55'e yargı yolu göründü

Akaryakıtta yüzde 55'e yargı yolu göründü

HABERTURK.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt dağıtım şirketleri ile 13 bin dolayında bayiinin satılan her birim motorin ve benzinden alacakları payla ilgili süregelen büyük anlaşmazlığı çözmek için önemli bir adım attı. Kurum, yüzde 45 dağıtım şirketinin, yüzde 55 bayiinin pay almasını öngören bir karar taslağı hazırladı ve sektörün görüşüne sundu. Bu pay dağılımı, dağıtım şirketlerini memnun etmedi. Şirketler, itirazlarını ikili görüşmelerde sözlü olarak Ankara’ya iletti. Dağıtıcılar, EPDK’nın, bu oranları karara dönüştürmesi durumunda konuyu, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne aykırılık” gerekçesiyle yargıya taşımayı planlıyor. Olcay Aydilek'in haberi...

akaryakıt

Akaryakıt dağıtım sektöründe yaşanan kar marjı kavgasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmeye geçmeden önce dağıtım şirketleri ile bayileri karşı karşıya getiren anlaşmazlığa ilişkin kısa bir geçmiş bilgisi vermekte yarar var.

Akaryakıt sektöründe işçilik, enflasyon, elektrik, doğalgaz ve ürün girdilerinden kaynaklı artan maliyetler sonrasında benzin ve motorinden bayi ve dağıtıcıların alacakları kar payları önemli bir anlaşmazlık konusu olarak öne çıktı.

EPDK, sektörden gelen şikayetler üzerine kar marjlarıyla ilgili bir çalışma başlattı. Kurum, “Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı” hazırladı. Taslak, bir süre önce tarafların görüşüne sunuldu.
Buna göre, satılan her litre motorin ve benzin fiyatında yer alan toplam “kar marjı”ndan yüzde 45’i dağıtım şirketine, yüzde 55’i bayie kalacak.

DAĞITICILAR “MEMNUN” DEĞİL

Bu pay dağılımı, dağıtım şirketlerini memnun etmedi. Şirketler, taslağın hazırlanma aşamasında ve sonrasında itirazlarını ikili görüşmelerde sözlü olarak Ankara’ya iletti. Şimdi, ikinci ve daha ileri adım için Ankara’nın kararını bekliyorlar.

Dağıtım şirketleri, EPDK’nın, bu oranları karara dönüştürmesi durumunda konuyu, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne aykırılık” gerekçesiyle yargıya taşımayı planlıyor.

Peki, Ankara ne diyor? HABERTÜRK’ün ulaştığı kaynaklar, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğunu belirtti ve taslakla ilgili görüşlerin alınmaya devam ettiğini anımsattı.

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