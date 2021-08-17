Akaryakıttan elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı tarihi düşük seviyeye indi. Normal şartlarda akaryakıt alan vatandaştan anında tahsil edilen ve ayda 2 kez Maliye'ye ödenen ÖTV'de tahsilat oranları yüzde 90-95'ler düzeyinde seyrediyor. Yılbaşında bu oran yüzde 85 düzeyindeydi ve bu oran bile düşük bulunuyordu. Geçen yıl boyunca 79.8 milyar liralık ÖTV tahakkuk ederken bu tutarın 69 milyar lirası tahsil edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayı verilerine göre ise akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı tahakkuk eden verginin yüzde 65'ine kadar indi. Böylece yılın ilk 7 ayında akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı geçen yıl 36 milyar lirayken bu yıl 12.5 milyar lira azalma ile temmuzda 23,5 milyar liraya geriledi. Tahakkuk eden vergi ise 36 milyar lira oldu. Arada 12 milyar liralık tahsil edilemeyen vergi farkı oluştu.

Petrol ve doğalgazdan ÖTV tahsilatı 12.5 milyar lira azaldı

Aylar 2020 2021 Ocak 4.504.496 4.282.782 Şubat 5.028.873 4.221.504 Mart 5.084.530 3.244.512 Nisan 4.833.158 3.242.749 Mayıs 4.783.775 2.305.862 Haziran 5.212.676 3.373.377 Temmuz 6.416.774 2.675.915 Toplam 35.864.282 23.346.701

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 12 MİLYARI ALDI

Tüm işlemlerin nakit yapıldığı akaryakıttaki bu durum şaşkınlık yarattı. Peki nedir bu durumun nedeni? Yaptığımız araştırmaya göre tahsilatın düşmesinde ilk neden eşel mobil sistemi oldu. Maliye petrol fiyatları arttıkça ÖTV oranını düşürerek vatandaşa yansıyan fiyatı sabit tutmaya çalışıyor. Yılbaşında 47 dolar olan hampetrol fiyatları yüzde 60 artışla 69 dolara çıktı.Maliye'nin kaybının nedeni de bu oldu. 7 ayda geçen yıla göre 12.5 milyar lira daha az tahsilat yapılmış oldu.

7 ayda 35.5 milyar liralık akaryakıt ÖTV'si tahakkuk etti

Aylar 2020 2021 Ocak 16.242.036 15.546.168 Şubat 4.584.114 5.120.287 Mart 4.652.834 3.755.742 Nisan 4.891.497 1.856.019 Mayıs 4.526.151 2.806.885 Haziran 5.292.788 3.789.033 Temmuz 6.402.711 2.544.709 Toplam 46.592.131 35.418.843

İNCELEMELER VE CEZALAR ARTIYOR

Konunun bir de tahakkuk tarafı var. Yılın ilk 7 ayında akaryakıt ÖTV'si kaynaklı tahakkuk 35.4 milyar lira oldu. Geçen yıla dönüp baktığımızda tahakkukun da bu yıla göre 11.1 milyar lira daha fazla olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl temmuz ayına kadar 46.6 milyar lira ÖTV tahakkuk edilirken tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 77 olmuştu. Yani bu yıldan daha iyiydi. Bu yılın tahakkuk rakamlarında dikkat çeken geçen yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve ödenmemiş vergilerin bu yıla yansıması durumu. Yılın başında yani ocak ayında 15.6 milyar liralık tahakkuk etmiş vergiye karşı 4.2 milyar lira tahsilat yapıldığı görülüyor. Yani yıla 11 milyar liralık fark ile başlanılmış. Aradaki farkın sebebi de ağırlıklı olarak buradan geliyor. Diğer yandan pandemi döneminde yapılamayan incelemelerin hızla ele alınması nedeniyle kaçakçılara yazılan cezaların artması ve yazılan bu cezaların tahsil edilememesi tahakkuk tarafını şişirirken tahsilat aynı kalıyor. Farkın açılmasının ikinci büyük nedeni de bu gelişme olarak göze çarpıyor.

Tüm vergi gelirlerinin yüzde 51.2'si tahsil edildi