Max Bendo Türkiye hakkında ise, "Türkiye merak ettiğim bir ülkeydi. Türk insanının misafirperver olduğunu herkes biliyor. Afrika ülkeleri için çok kez kucak açtı yardımlarda bulundu. Bu iyi niyet ve paylaşımcılık dikkatimi çekiyordu ve etkileniyordum. Türk insanı gerçekten vefalı ve hayırsever." ifadelerini kullanmıştı.