Akbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Akbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan “Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu.

Akbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan ve bu yıl 22 Mart-1 Nisan tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan 17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzlenecek “Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu. Festival’in yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2.048 kısa film başvurdu.

Cast Direktörü Nimet Atasoy, Yapımcı Sinan Yusufoğlu ve Yönetmen Selim Evci’den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu; “Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü”ne katılan eserler arasından 14 film ve “Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” başvuruları arasından seçilen 14 film “En İyi Film Ödülü” için yarışmaya hak kazandı.

İlker Kaleli
İlker Kaleli

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; Oyuncu Nilay Erdönmez, Yönetmen Murat Düzgünoğlu, Kurgucu Aylin Zoi Tinel, Yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; Kurgucu Mary Stephen, Oyuncu Samar Qupty, Görüntü Yönetmeni Krum Rodriguez, Oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı olarak belirlendi.

Samar Qupty
Samar Qupty

“En İyi Film” olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 35.000 TL, uluslararası kategoride 5.000 Dolar; Forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

Aylin Zoi Tinel
Aylin Zoi Tinel

“Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” Aday Filmler:

Souvenir Souvenir Yönetmen: Bastien Dubois (Fransa)
Here, Here Yönetmen: Joanne Cesario (Filipinler)
David Yönetmen: Zach Woods (USA)
Witness Yönetmen: Ali Asgari (İran, Fransa)
Spirits and Rocks: an Azorean Myth Yönetmen: Aylin Gökmen (İsviçre, Portekiz)
Green Thoughts Yönetmen: William Hong-xiao Wei (İngiltere, Çin)
Dalia Yönetmen: Brusi Olason (İzlanda)
3 Logical Exits Yönetmen: Mahdi Fleifel (İngiltere, Danimarka, Lübnan)
Fish Like Us Yönetmen: Raphaela Schmid (Avusturya)
I am afraid to forget your face Yönetmen: Sameh Alaa (Mısır, Fransa, Belçika, Katar)
Ad Lib Yönetmen: Joseph Catté (Fransa)
The Black Veil Yönetmen: A. J. Al-Thani (Katar)
The Unseen River Yönetmen: Phạm Ngọc Lân (Vietnam)
Stephanie Yönetmen: Leonardo van Dijl (Belçika)

Nilay Erd&ouml;nmez
Nilay Erdönmez

“Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’’ Aday Filmler:

Ankebût Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Binbir Gece Yönetmen: Mahsum Taşkın
Büyük İstanbul Depresyonu Yönetmen: Zeynep Dilan Süren
Yara Yönetmen: Onur Güler
Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi Yönetmen: Esme Madra
Tapınak Yönetmen: Murat Uğurlu
Paydos Yönetmen: Öykü Orhan
Ondan Bahsetmiyorum Yönetmen: Ayris Alptekin
Suçlular Yönetmen: Serhat Karaaslan
Kısmet Yönetmen: Emre Sert & Gözde Yetişkin
Lal Yönetmen: Gökalp Gönen
Ahtapot Yönetmen: Engin Erden
Cengiz Yönetmen: Haydar Taştan
Dur Bak Dinle Geç Yönetmen: Muhammed Günaydın

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Fevzi Genç anlattı: Yüzde yüz fikir birliğine varıldı
KÜLTÜR-SANATKorkunç bir zarar
İngiltere'de 17 Mayıs'ta açılması bekleniyor
KÜLTÜR-SANAT17 Mayıs'ta açılması bekleniyor
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXVII (Sagalassos Antik Kenti)
KÜLTÜR-SANATKazı başkanı hayatını kaybetti
'Zevk Meselesi' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'Zevk Meselesi' Pera Müzesi'nde
Çehov'un 'Üç Kız Kardeş'i Dijital Sahne'de
KÜLTÜR-SANAT'Üç Kız Kardeş' Dijital Sahne'de
Borusan Sanat'ta müzik dolu hafta
KÜLTÜR-SANATBorusan Sanat'ta müzik dolu hafta
İstanbul Film Festivali Mart seçkisinde 12 film var
KÜLTÜR-SANATOnline film festivali devam ediyor
'Daft Punk' grubu ayrıldı
KÜLTÜR-SANAT'Daft Punk' grubu ayrıldı
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXVI (Perge Antik Kenti)
KÜLTÜR-SANATHıristiyanlık için kutsal Perge
'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın' adlı tiyatro oyunu yazma yarışması
KÜLTÜR-SANAT'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın'