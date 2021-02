Akbank Kısa Film Festivali jürisi belli oldu

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan ve bu yıl 22 Mart-1 Nisan tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan 17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzlenecek “Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu. Festival’in yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2.048 kısa film başvurdu.

Cast Direktörü Nimet Atasoy, Yapımcı Sinan Yusufoğlu ve Yönetmen Selim Evci’den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu; “Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü”ne katılan eserler arasından 14 film ve “Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” başvuruları arasından seçilen 14 film “En İyi Film Ödülü” için yarışmaya hak kazandı.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; Oyuncu Nilay Erdönmez, Yönetmen Murat Düzgünoğlu, Kurgucu Aylin Zoi Tinel, Yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; Kurgucu Mary Stephen, Oyuncu Samar Qupty, Görüntü Yönetmeni Krum Rodriguez, Oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı olarak belirlendi.

Samar Qupty

“En İyi Film” olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 35.000 TL, uluslararası kategoride 5.000 Dolar; Forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

Aylin Zoi Tinel

“Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” Aday Filmler:

Souvenir Souvenir Yönetmen: Bastien Dubois (Fransa)

Here, Here Yönetmen: Joanne Cesario (Filipinler)

David Yönetmen: Zach Woods (USA)

Witness Yönetmen: Ali Asgari (İran, Fransa)

Spirits and Rocks: an Azorean Myth Yönetmen: Aylin Gökmen (İsviçre, Portekiz)

Green Thoughts Yönetmen: William Hong-xiao Wei (İngiltere, Çin)

Dalia Yönetmen: Brusi Olason (İzlanda)

3 Logical Exits Yönetmen: Mahdi Fleifel (İngiltere, Danimarka, Lübnan)

Fish Like Us Yönetmen: Raphaela Schmid (Avusturya)

I am afraid to forget your face Yönetmen: Sameh Alaa (Mısır, Fransa, Belçika, Katar)

Ad Lib Yönetmen: Joseph Catté (Fransa)

The Black Veil Yönetmen: A. J. Al-Thani (Katar)

The Unseen River Yönetmen: Phạm Ngọc Lân (Vietnam)

Stephanie Yönetmen: Leonardo van Dijl (Belçika)

Nilay Erdönmez

“Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’’ Aday Filmler:

Ankebût Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Binbir Gece Yönetmen: Mahsum Taşkın

Büyük İstanbul Depresyonu Yönetmen: Zeynep Dilan Süren

Yara Yönetmen: Onur Güler

Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi Yönetmen: Esme Madra

Tapınak Yönetmen: Murat Uğurlu

Paydos Yönetmen: Öykü Orhan

Ondan Bahsetmiyorum Yönetmen: Ayris Alptekin

Suçlular Yönetmen: Serhat Karaaslan

Kısmet Yönetmen: Emre Sert & Gözde Yetişkin

Lal Yönetmen: Gökalp Gönen

Ahtapot Yönetmen: Engin Erden

Cengiz Yönetmen: Haydar Taştan

Dur Bak Dinle Geç Yönetmen: Muhammed Günaydın