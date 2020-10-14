Akbank Sanat'tan ödüllü kısa film senaryo yarışması

AA

Türkiye'de kısa film yapım olanaklarını arttırmak, sinema sektörünün gelişimini desteklemek, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine katkı sunarak üretimi teşvik etmenin amaçlandığı Akbank Kısa Film Forum, 24-25 Mart 2021'de düzenlenecek.

Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının

başvuruları "www.akbanksanat.com" internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 25 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği 8 senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo, Akbank Sanat tarafından 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

17. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat ya da "www.akbankkisafilmfestivali.com" ile "www.akbanksanat.com" adreslerinden temin edilebilecek.