Akbank uluslararası piyasalardan yaklaşık 810 milyon dolar karşılığı 402 milyon dolar ve 373.5 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, bankanın yenileme oranı yaklaşık yüzde 83 oldu.

Akbank'ın geçen sene Ağustos ayındaki kur krizinin ardından Eylül sonunda sağladığı sendikasyon kredisinde yüzde 104 yenilenme oranı ile 980 milyon dolar temin edilmişti ancak söz konusu kredide maliyetler bir önceki seneye göre 140 paz puan artmıştı.

Bankadan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, kredinin toplam maliyetinin dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Libor artı yüzde 2.25 ve Euribor artı yüzde 2.10 olarak belirlendiği ifade edildi.

1 MİLYAR DOLARI AŞAN TALEP

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, "Eylül 2018´deki sendikasyon kredimize kıyasla, ödediğimiz faizi dolar kısmında 50 bps, euro kısmında 55 bps azalttık. Böylece sendikasyonumuzun maliyetini Libor+yüzde 2.25, Euribor+yüzde 2.10´a düşürdük. Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz yabancı bankalardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçen yıl Eylül ayında aldığımız 1 yıl vadeli sendikasyon kredimizi yaklaşık 700 milyon dolar olarak yenilemeyi hedefliyorduk. Buna karşın yabancı bankalardan 1 milyar doları aşan bir talep toplamamız sonucunda, bu yüksek talebi karşılayabilmek için, tutarı 810 milyon dolara yükselttik" dedi.