Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Togg, son olarak Akbank ile birlikte, akıllı cihaz ekranı üzerinden mobil bankacılık işlemlerinin gerçekleştirmesinden fintek ile mobilite ekosistemi arasında köprü görevi görecek blokzincir senaryolarının hayata geçirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir iş ortaklığına imza attığını duyurdu.

DÜNYADA BİR İLK

İş ortaklığı kapsamında, Nesnelerin İnterneti teknolojisiyle Togg akıllı cihaz deneyimini zenginleştiren çözüm, Akbank kullanıcılarıyla buluşuyor. Dünyada ilk olan bu çözüm sayesinde, Akbank’ın mobil bankacılık çözümü telefondan öteye taşınarak Togg akıllı cihazların ekranında sunuluyor. Standardın dışında bankacılık deneyimi sunan bu çözümler sayesinde, Togg akıllı cihazlar üzerinden mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Bunun için Trumore dijital platformu üzerindeki Tru.Store’da kullanıcıların hizmetine sunulan Akbank Mobil Uygulamasını indirmek ve kullanmak yeterli oluyor. T10X kullanıcıları uygulama üzerinden erişilen Akbank Mobil uygulaması ile HGS ödemeleri başta olmak üzere ödeme ve para transferi işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek, hesaplarını ve kartlarını görüntüleyebilecekler. Uygulamadaki servisler ise sürekli olarak güncellenerek Togg kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.

Akbank ve Togg iş birliği kapsamında alanında ilk olma niteliği taşıyan blokzincir kullanıcı senaryosu çalışmaları, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu sayesinde Togg akıllı cihazlarının dijital değer olarak kullanılmasını mümkün kılacak çözümlerin testi ile başlatıldı. Togg’un blokzinciri üzerinde akıllı kontratlarla geliştirdiği “Tokenizasyon” teknolojisi kullanılarak T10X sahipliğini temsil eden dijital varlıkların oluşturulduğu, saklandığı ve paylaşıldığı bu çalışma sayesinde gelecekte Togg akıllı cihazlarının dijital değer olarak temsil edilebilmesi hedefleniyor. T10X sahipliği ve kullanım haklarının dijital varlıklar olarak yönetilebilir hale gelmesinin, ilgili yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde; uzun vadede ikinci el araç satışında güvenli ödeme, kullandıkça ödeme, araç kiralama, kolay kredi gibi birçok finansal hizmetlerin önünü açması bekleniyor. Gerçek dünya varlıklarını dijitalleştirmenin kaçınılmaz olacağı bir gelecekte, Akbank ve Togg iş birliği ile kapıların bugünden aralanmasının yolları belirleniyor.