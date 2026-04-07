        Akdağmadeni'nde 7 milyon liralık tasarruf

        Akdağmadeni'nde yaklaşık 7 milyon lira tasarruf sağlandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde elektrikte 7 milyon lira tasarruf sağladı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 100 milyon liralık yatırımla projesine başlanan biyolojik atık su arıtma tesisini 3 ay içerisinde devreye alacaklarını belirtti

        Giriş: 07.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, geçen yıl yaklaşık 31 milyon lira bedelle 24 bin metrekare alanda 1,3 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

        Yenilenebilir enerji yatırımıyla 7 milyon lira tasarruf sağlayan belediye, böylece ilçenin içme suyunun kuyulardan temin edilmesinde ve tesislerinde kullanılan elektrik giderlerinin önemli bir kısmını buradan karşıladı.

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AA muhabirine, insanı ve çevreyi önceleyen projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

        İlçenin geniş orman varlığına sahip olduğunu belirten Yalçın, "İlçemiz, İç Anadolu'nun en geniş orman alanlarına sahip bölgelerinden biri. Bu doğal yapıyı bizden önceki nesillerden aldığımız gibi daha yeşil şekilde gelecek nesillere bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Yalçın, güneş enerjisi santralinin verimli şekilde çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Yaklaşık bir yıl önce 24 bin metrekare alan üzerine kurulu 1,3 megavat gücünde güneş enerjisi santralimizi hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji tesislerinde bölgemizde en verimli olan çalışmalardan bir tanesi güneş enerjisi santralleridir. İnşallah kısa sürede de ikinci güneş enerjisi santralimizin kurulumuyla ilgili süreci başlatacağız. Güneş enerjisi santralimiz bir yıllık sürede ortalama 7 milyon lira civarında bütçeye katkı sundu."

        Yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Yalçın, 100 milyon liralık yatırımla projesine başlanan biyolojik atık su arıtma tesisini 3 ay içerisinde devreye alacaklarını belirtti.

        #yozgat haberleri
        #Akdağmadeni
        #yenilenebilir enerji
