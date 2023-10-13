Akdamar Adası yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak

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2010'dan bu yana Bakanlığımızın izniyle her yıl eylül ayında ayin yapılıyor. Bu bağlamda hem bölge turizmi hem de arkeolojisi açısından çok önemli bir yer" dedi. Adanın ihtişamının daha fazla öne çıkması için çalışma başlattıklarını belirten Acar, bu kadar yoğun ziyaretçi olan bir yerde çevre düzenlemesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

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Çalışmaların, Van Valiliği öncülüğünde başlatıldığını ifade eden Acar, "2024 turizm sezonuna hazırlık amacıyla başlatılan çalışma kapsamında çevre aydınlatmaları, kilise ve sur civarındaki aydınlatmalar ve kamera sistemleri yenileniyor. Büyük bir ihtiyaç olan paket arıtma sistemi revize ediliyor ve güçlendiriliyor.