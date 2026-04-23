        Haberler Yaşam Akdamar Adası badem ağaçlarıyla renklendi

        Van'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın renklerine büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Yılın her döneminde farklı manzarasıyla insanları cezbeden Akdamar Adası, bugünlerde de Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliği ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

        Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

        İzmir'den arkadaşlarıyla kente gelen Sibel Dinç, Akdamar Adası'nı çok beğendiğini söyledi.

        Beklediğinden daha güzel bir manzara ile karşılaştığını belirten Dinç, şunları kaydetti:

        "Van'a ilk kez geldim. Adanın çok hoş bir havası var. Ada, kilisesi, badem ağaçları ve tavşanları ile muhteşem bir yer. Çok hoşuma gitti. Bir tarafta kar, bir tarafta göl ve bir tarafta badem çiçekleri. İnsanların gelip görmeleri lazım."

        Her yıl nisan ayında adayı ziyaret etmek için Hakkari'den geldiğini aktaran Esra Özdemir ise "Adanın doğası bizi büyülüyor. Adaya gelmek isteyenler nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında gelebilirler. Badem çiçekleri bu mevsimde açıyor" dedi.

        Fotoğraf sanatçısı Mürgan Bayramoğlu da kenti ve adayı beğendiğini dile getirerek, "Adanın her köşesi muhteşem. Her yıl Avrupa'nın bir şehrinde fotoğraf sergisi açıyoruz. Buraları da göstereceğiz" diye konuştu.

        20 kişilik ekiple adaya gelen Emine Tosun, "Burayı çok beğendik. Açıkçası hiç böyle bir yer olacağını düşünmüyordum. Çiçek açan ağaçlar, martılar, kilisenin güzelliği farklı bir ambiyans olmuş ve bizi gerçekten kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki günlerde buraya daha sık turlar düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Eski eşine göndermede bulundu
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
