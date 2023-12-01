Akdeniz'de korkutan deprem! İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 1 Aralık Cuma günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık'ta Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli tarafından duyurulan verilere göre 1 Aralık Cuma günü Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...
AKDENİZ'DE DEPREM!
Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık günü saat 01:04'te Akdeniz'de deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.