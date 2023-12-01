Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Akdeniz'de korkutan deprem! 1 Aralık 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Akdeniz'de korkutan deprem! İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 1 Aralık Cuma günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık'ta Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 07:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli tarafından duyurulan verilere göre 1 Aralık Cuma günü Akdeniz'de deprem oldu. İşte 1 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        2

        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 1 Aralık günü saat 01:04'te Akdeniz'de deprem meydana geldi.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        Hezimet!
        Hezimet!
        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
        TFF'den play-off açıklaması!
        TFF'den play-off açıklaması!
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?