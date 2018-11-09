"Akdeniz'in Sibiryası" sonbahar renkleriyle ısıtıyor

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Çetin kış şartları nedeniyle bölgenin "Sibirya" olarak da anıldığını ifade eden Yelken, "Sibirya'da sarının sıcaklığını gördük. Çok güzel ama bölge çok soğuk. Göksun denilince akla soğuk, kar ve kış gelir ama biz ekibimizle sıcak fotoğraflar çektik." diye konuştu.