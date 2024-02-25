Akdeniz kıyılarını deniz anası bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

Önemli turizm merkezlerinden Mersin’de zehirli iğneleri bulunan deniz anası kabusu yaşanmaya başladı. Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan deniz anaları yoğunlaştı.

Malatya'dan gelen İlginay Öztürk "Her yıl Mersin'de tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.