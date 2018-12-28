Akfen Holding, 2017 sonunda açıklanan 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştirerek, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5.6 milyar liralık yatırıma imza attığını bildirdi. Yaptığı yatırımlarla 4 bin 59 kişiye istihdam sağlayan Akfen, 2018 yılında Isparta Öğrenci Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ni tamamladı ve 58.5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini devreye aldı.

Yıl içinde Kütahya Öğrenci Yurdu, Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu'da gelecek ay üretime geçecek Gökırmak Bakır Madeni projesini tamamlanma aşamasına getiren şirket, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etmekte. Şirketten yapılan açıklamada, 2019 yılı yatırım paketinin detaylarının ocak ayının başında duyurulacağı belirtildi.

'YATIRIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ'

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2018 başında açıkladıkları 5,6 milyar liralık yatırım paketlerinde sözlerinde durduklarını ve tamamını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akın, "Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ