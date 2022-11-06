Akhisarspor için flaş iddia: Beş aydır para ödenmiyor! - Spor haberleri

2018-19 sezonunda Süper Lig'den düşen ve bu sezon 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisarspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yerel basının haberine göre 3. Lig'de Çankaya FK'ya konuk olan Ege ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti açıklama yaparak aylardır ödeme almadıklarını belirtti.

Yine iddialara göre Ankara'daki maç sonrasında yedi saatlik otobüs yolculuğu yapan ekibe yemek verilmedi.

Akhisarspor teknik heyeti ve futbolcuları imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Utanarak yazıyoruz. Sezon başladığından beri hiçbir futbolcuya herhangi bir maaş ödemesi yapılmamıştır. Bu süreç beş aydır aynı şekilde devam ediyor. Bugün Ankara'da oynadığımız lig maçından sonra 7 saatlik bir otobüs yolculuğunda tüm kafileye ne yazık ki yemek bile layık görülmemiştir. Bu şartlara rağmen takımdaki tüm oyuncular olarak terinin son damlasına kadar savaşıyor ve Akhisarspor'u yaşatmak için mücadelemizi sürdürüyoruz."

Bu sezon sadece Sapanca Gençlik'i yenebilen Akhisarspor, 10 maçta aldığı 10 puanla 13. sırada bulunuyor.