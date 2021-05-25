2 yaşındaydı! Akılalmaz ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'in Mut ilçesindeki Yapıntı Mahallesi'nde, evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin'in ailesi, bir süre sonra çocukları eve gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladı.

ÜZERİ AÇIK FOSEPTİK

DHA'da yer alan habere göre evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan foseptikten şüphelenen aile, Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi.

KÜÇÜK VOLKAN FOSEPTİKTE BULUNDU

Ekipler, çukurda yaptıkları çalışma sonrasında Volkan'ın cansız bedenine ulaştı. Atiye ve Hamza çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Volkan Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.