Akın Akınözü annesini unutmadı: İlk sevgilim, sonsuz sevgilim

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ta 'Timur' karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 2024'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da annesini Sevgililer Günü'nde andı. Akınözü, annesiyle çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak; "İlk sevgilim, sonsuz sevgilim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram