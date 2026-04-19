        Akın Gürlek: 106 kg kokain ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Akın Gürlek: 106 kg kokain ele geçirildi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, değeri 500 milyon lira olan 106 kilogram kokainin Türkiye'de ele geçirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 01:01 Güncelleme:
        Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur. Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu, 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

