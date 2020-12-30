Akıncı dizisi için geri sayım başladı! ATV'nin bilim kurgu, aksiyon türündeki yeni dizisi Akıncı 1 Ocak 2021 tarihinde seyirciyle buluşacak. Akıncı dizisi ilk bölümden tanıtım videosu yayınlandı. Akıncı dizisi ilk bölüm tanıtımı izle
AKINCI DİZİSİ TANITIM VİDEOSU
— atv (@atvcomtr) December 27, 2020
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021’de saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.
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