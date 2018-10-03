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Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık ifadeleri alındı

FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık ifadeleri alındı

03.10.2018 - 19:35 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.

AA'nın haberine göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Teknisyen Astsubay D.İ.K, mesaiye gittikten sonra uçaklara mühimmat yüklemesi yapılacağının bildirildiğini, bunun üzerine ekiplere ayrıldıklarını ve verilen görevleri yerine getirdiklerini anlattı.

D.İ.K, uçaklara yükleme yapılırken hatta sivil giyimli, bavullu iki kişi gördüğünü, bu kişilerin hat bakım binasına girdiğini, çıktıklarında da kamuflajlı olduklarını bildirdi.

Yükleme tamamlandıktan sonra atölyeye geçtiklerini, saat 22.30 gibi de haberlerde uçakların Ankara üzerinde uçtuklarını gördüklerini belirten D.İ.K, Başbakanın da kalkışmadan bahsetmesi üzerine durumu anladıklarını ifade etti.

D.İ.K, tabur komutanının üs komutanı Hakan Evrim ile görüşmek üzere 143. Filo binasına gittiğini ancak görüşemeden döndüğünü, kapıdaki silahlı bir teğmenin kendisini almadığını anlattığını söyledi.

"Biz işlem yapmak istemiyoruz." deyince tabur komutanının bir kez daha Evrim ile görüşmek için gittiğini ancak 143. Filo'da tanımadığı bir yüzbaşıyla görüştüğünü aktardığını belirten D.İ.K, yüzbaşıya ekibin işlem yapmak istemediğini ilettiğini, yüzbaşının da "Yapmak istemiyorlarsa zorla yaptırırız." dediğini kaydetti.

D.İ.K, hangar önündeyken ellerinde silah olan iki kişinin geldiğini, atölye komutanının ise kendilerini atölyeye götürdüğünü, ardından da ışıkları, bilgisayarları kapattırdığını aktardı.

Uçak Bakım Komutanına da "Biz bu işi yapmayacağız." dediklerinde, onun da "Yapmayın arkadaşlar." dediğini belirten D.İ.K, saat 00.00 civarında jandarmayı ve emniyeti arayıp durumu bildirdiklerini kaydetti.

D.İ.K, sabah bir F-16'nın pisti vurmasının ardından nizamiyelerin açıldığını öğrendiklerini, bundan sonra da oradan çıkış yaptığını ifade etti.

Tanık D.K. ise 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde akaryakıt hizmetleri tabur komutanı olarak görev yaptığını ifade ederek, o gün mesainin erken bitmesinin ardından evine gittiğini söyledi.

D.K, komşularının uyarması üzerine saat 23.30'da televizyonu açtığını ve yaşananlardan haberdar olduğunu belirterek, bölük komutanını ve birliğini aradığını aktardı.

Birliğindeki uzman çavuşların da kendisini zaman zaman arayıp akaryakıt isteğinde bulunulduğunu bildirdiğini belirten D.K, darbe girişiminde bulunanlara akaryakıt verilmemesi için çalıştığını anlattı.

D.K, saat 07.30'da da uzman çavuş M.O.T'nin arayıp bir binbaşının kendisiyle görüşmek istediğini, bunun üzerine o kişiyle görüştüğünü ifade ederek, kendisini "Mustafa binbaşı" diye tanıtan bu kişinin akaryakıt alınabilecek NATO tesislerinin nasıl çalıştığını sorduğunu aktardı. D.K, "Ben de durumu bilmediğimi söyledim. Akabinde bunun üs komutanı Hakan Evrim'in emri olduğunu söyledi. 'Ben sıralı komutanlarımdan emir alırım. Siz bana emir veremezsiniz' dedim ve konuşmayı sonlandırdım." diye konuştu.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

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