Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- "Nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır."

- "Santralin inşasında görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum."

- "60 senelik bir gecikme de olsa nükleer güç sahibi ülkeler ligine ulaştık."

- "4 reaktör, 1 nükleer güç santrali inşa ediyoruz."

- "Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik."

- "Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi."

- "Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır."

- "Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır."

- "Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek."