Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle açılacak. Peki, AKM ne zaman açılacak? İşte AKM açılış tarihi

AKM NE ZAMAN AÇILACAK?

Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyetin 98.kuruluş yıl dönümünde 29 Ekim Cuma günü açılacak.

İSTANBUL KÜLTÜR MERKEZİ NEREDE?

AKM, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda, Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi No:2'de bulunuyor.

BAKAN ERSOY TANITTI!

29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ersoy, "Bugün içinde bulunduğunuz bu yapı pandemi şartlarına rağmen yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte; dünyadaki benzer örneklerin ortalama inşa süreciyle kıyasladığımızda neredeyse üçte biri kadar bir zamanda tamamlandı. Bu çok ciddi bir başarıdır. Merkezimiz, yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olarak, yüzde 70 oranında yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. Çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı. Yine 4 bin 700 metrekare alana sahip 'Yeşil Çatı' sistemi uygulamasıyla diğer bir peyzaj çalışması hayata geçirildi. Az su ihtiyacı gerektiren söz konusu yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır" dedi.

AKM'NİN TEKNİK DETAYLARI

Ersoy, yapının teknik detayları konusunda "AKM ana 5 bloktan oluşuyor. A Blok bizim opera binamız. İşlev ve büyüklüğü ile AKM'nin kalbi de burası diyebiliriz. İçinde iki bin 40 kişi kapasiteli opera salonumuz var. Yaklaşık 49 bin metrekare ve 4 bodrum, zemin ve üzerinde 9 kat olmak üzere toplam 14 katı var. En üst katında 865 metrekare kapalı alana ve 250 metrekare teras alanına sahip bir restoran bulunuyor. İnşallah ilerleyen tarihlerde sizinle orada yemek yeme şansına ulaşacağız, 300 derece boğaz manzarasıyla eşsiz. Yaklaşık 16 bin 300 metrekarelik B Blok ise bizim tiyatro binamızdır. 4 bodrum, zemin ve üzerinde 5 kat olmak üzere toplam 10 kattan oluşuyor. Tiyatro salonumuzun kapasitesi ise 802 kişidir. Bu salonumuz çok amaçlı salon olarak yapıldı. Akustik kabuğunu da hazırladık. Ofisler, kitap kafe ve dükkânlar yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan C Blok içinde bulunuyor. Burası 6 kat olup yine 4 bodrum üzerinde zemin ve artı bir kat şeklinde inşa edilmiştir. D Blok 2 bodrum, zemin ve üzerinde 1 kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Yaklaşık bin 700 metrekare kullanım alanı bulunuyor. AKM'nin en önemli noktalarından biri şüphesiz D Blok'tur. Zira bu binamız sergi salonlarını barındırıyor. Son olarak yaklaşık bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan E Blok, restoran binası olarak hizmet verecektir. Burası da 5 katlıdır ve 2 bodrum, zemin ve üzerindeki 2 kattan oluşmaktadır. 432 araç kapasiteli kapalı otoparkımız 4 bodrum kattan oluşuyor ve yaklaşık 24 bin 500 metrekare kullanım alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR SOKAĞI

Bakan Ersoy, "Kültür-sanat alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat Kütüphanesi ile Kreatif Endüstriler Kütüphanesi burada bulunuyor. İstanbul'daki sergi salonu ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenecek olan AKM Galeri; vizyonda fazla yer bulamayan festival filmlerine ağırlık vereceğimiz 100 kişilik Yeşilçam Sineması yine Kültür Sokağı'mızda yer alıyor. 4-6 yaş arası çocuklarımızı sanatla tanıştırmayı hedeflediğimiz, çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı Çocuk Sanat Merkezi de sokağımızın en önemsediğimiz yerlerden birisidir. Bizi çocuklarımızın küçük yaşta sanatla tanıştırmak istiyoruz. Yine ikinci katında gençlerimizin içinden çıkmak istemeyeceği bir Müzik Kayıt Stüdyosu olan Müzik Platformu'muz inanıyorum ki hem bu özelliği hem de sergileriyle yoğun ilgi görecektir. Bu da genç yetenekler için tasarladığımız bir stüdyo. Çok uygun şartlarda gençler burada çalışabilecek. Şu anda giriş katında 'Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz', birinci katında ise 'Türk Çalgıları' sergilerine ev sahipliği yapıyor. Müzik tarihimizde önemli bir yere sahip sanatçılarımıza yer verdiğimiz 'Ustalara Saygı' köşesi de Müzik Platformu'nda ziyaretçilerini bekliyor" şeklinde konuştu.

Ersoy, AKM'ye özel tasarım ürünlerin satılacağı Tasarım Dükkânının da bu sokakta yer alacağını belirtti.

"TOPLAM MALİYETİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA"

Bakan Ersoy, "Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için 'kapsamlı' ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Biz teknoloji olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyanın sahne teknolojileri konusunda en ileri teknolojisini kullanan firma ile anlaştık. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar uygun şartlarla mal etmeyi başardık" dedi.

SANAT KURULU

"Kültür sanat konusunda bir sanat kurulu oluşturuyoruz" diyen Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da temsilcilerinin olacağı ancak ağırlıklı olarak özel sektörden, kendini ispat etmiş profesyonellerde oluşan bir danışma kurulu kuracaklarını aktardı.

Bakan Ersoy, etkinlikler konusunda da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Bu kompleks içerisinde Bakanlığımıza bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu yerleşik kurumlar olarak bulunacaklar. Birimlerimizin çok özel performansları burada izleyicilerle buluşacak. Mesela İstanbul, Ankara, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizin ortak yapımı olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye taşınan Aida operası gerçekten kaçırılmaması gereken bir etkinlik. O da 7 ve 8 Kasım tarihlerinde AKM Opera Salonu'nda halkımızın izlenimine sunulacak. Bakanlık birimlerimizin etkinlikleri dışında AKM'nin kapıları dünyadan ve ülkemizden seçkin sanatçı ve kurumların performanslarına da açık olacak. Örneğin, 31 Ekim de dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası; 2 Kasım Salı akşamı ise yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Kris Botti burada sahne alacaklar. Yani artık sadece yerel ekinliklerde değil uluslararası etkinliklere de AKM ev sahipliği yapacak. Dünyada önemli sanatçıları da kovalayacağız. Ancak bizi en çok heyecanlandıran etkinlik açılış gecemize özel olarak hazırlanmış 'Sinan' operasıdır. Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, milli sanatımıza katkıda bulunacak bir Türk operasının yapılması istenmiş ve 'Sinan' operası hayat bulmuştur. Bütün dünya için büyük bir kültür hazinesi olan Mimar Sinan'ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatan Sinan operasını yine ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor. Eserin bestesi, Çağdaş Türk Klasik Müziği Bestecisi Prof. Hasan Uçarsu'ya; librettosu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Dr. Bertan Rona'ya aittir. Bu özgün eser Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olup İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestramız Şef Gürer Aykal yönetiminde görev alacaktır. Açılış gecemizden sonra Sinan operasının 30 Ekim'de bir kez daha AKM'de sahneleneceğini de sizler vasıtasıyla halkımıza yeniden hatırlatmak isterim."

Bakan Ersoy, sadece AKM'yi açmadıklarını, 17 gün sürecek bir etkinlikle tanışacaklarını belirtti. Ersoy, "Sözü açılmışken yeni AKM'nin dijital dünyaya açılan penceresini de sizlerle paylaşayım. Halkımız akmistanbul.gov.tr internet adresinden Kültür Merkezimize dair bütün bilgilere, etkinlik tarih ve detaylarına ulaşabilirler" dedi.

Toplantının sonunda Ersoy, AKM'ye beklenen ziyaretçi sayısının sorulması üzerine, "Önemli olan yabancı konukları da buraya çekmek. Bu tarz uluslararası yapılarda da uluslararası sanat etkinliklerini buluşturmamız gerekiyor" yanıtını verdi.