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AKO Grup, entegre lastik geri dönüşüm tesisi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu tesisin 30 milyon dolarlık yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacağı bildirildi.

Sanayinin kauçuk ihtiyacının karşılanması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak olan tesisin, karbon tasarrufunun yanı sıra, sıfır atık projesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sunacağı belirtildi.

80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte birinin nitelikli ham maddeye dönüştürülebileceği bilgisi verildi.

Geçtiğimiz yıl yatırım kararı alınan ve bu yılın Mart ayında inşaatına başlanan yatırımda hızla sona yaklaşıldığına değinen AKO Lastik Kaplama Genel Müdürü Şevket Bacacı, 2021 yılında tesisi işler hale getirmeyi öngördüklerini açıkladı.

Bacacı, "Bu tesiste geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece atıklar, yerli imkanlarla otomotiv yan sanayi ve farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli hammaddeye dönüştürülecek. Böylece 'Sıfır Atık' projesine de katkı sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

AKO Entegre yatırımıyla da çevrenin korunmasına katkı sunmayı hedeflediklerine değinen Şevket Bacacı, "AKO Entegre tesisimizle Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte birini nitelikli ham maddeye dönüştürebileceğiz. Bu da hem çevrenin korunması hem de ekonomik değer yaratılması adına büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.