Akran zorbalığı bitmiyor! "Bana şaka yapma" dediği için yaşıtı tarafından muştayla darp edildi!

Esenyurt’ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki B.B., aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk, gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla, çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

İHA'daki habere göre olay; geçtiğimiz gün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.B. isimli 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı tarafından muştalı saldırıya uğradı.

AMELİYATA ALINDI

Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda hasar ve kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

Gözünü kaybetme riski bulunan B.B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

"O ÇOCUK SOKAKLARDA"

Yaşanan olay sonrasında yetkilerden yardım isteyen B.B.’nin ağabeyi, "Devlet büyüklerimizden yetkili makamlardan yardım istiyorum. Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.