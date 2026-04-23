        Haberler Gündem 3. Sayfa Akran zorbalığı bitmiyor! "Bana şaka yapma" dediği için yaşıtı tarafından muştayla darp edildi! | Son dakika haberleri

        Akran zorbalığı bitmiyor! "Bana şaka yapma" dediği için yaşıtı tarafından muştayla darp edildi!

        İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı tarafından muştalı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alınırken, gözünü kaybetme riski bulunduğu ve yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili tepki gösteren aile, saldırganın yakalanması için yetkililerden yardım istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Akranı zorbalığı! Muştayla darp etti!
        Esenyurt’ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki B.B., aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk, gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla, çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

        İHA'daki habere göre olay; geçtiğimiz gün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.B. isimli 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı tarafından muştalı saldırıya uğradı.

        AMELİYATA ALINDI

        Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda hasar ve kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

        GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

        Gözünü kaybetme riski bulunan B.B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

        "O ÇOCUK SOKAKLARDA"

        Yaşanan olay sonrasında yetkilerden yardım isteyen B.B.’nin ağabeyi, "Devlet büyüklerimizden yetkili makamlardan yardım istiyorum. Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı

        MSB'den yapılan açıklamada "CH-47 ağır nakliye helikopterimiz Ankara'da kaza kırıma uğradı. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yok." denildi. 

        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi