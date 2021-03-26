Akrep dizisinin 16. yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bugün izleyicisinin karşısına çıkamayan dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu...

AKREP 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Sevilen dizi 1 Nisan akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek...

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem’le birlikte eve döndüklerinde Ahmet’le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümüyle ilgili Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve’yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru’yla buluşup Merve’yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve’nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru’ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır. Aras, İpek’i görmek için köşke gider.

Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan’la tartışır. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras’ı karşısına alıp hem ona hem Ferda’ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.