Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografiAkrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyu
ABONE OL

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyunları

Star TV'nin uzun zamandır tanıtımları yapılan Akrep dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya merak ediliyor. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyunları

Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyu

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Evrim Alasya oldu. Son zamanda oynadığı televiz dizileriyle sık sık adından söz ettiren Evrim Alasya şimdi de Akrep dizisi kadrosunda yer alıyor. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyunları

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu şu an 41 yaşındadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar

EVRİM ALASYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

YapımYılKarakterNotlar
Akrep2020-FerdaDizi
Kırmızı Oda2020Meliha KınıkDizi
Koca Koca Yalanlar2018MüjganDizi
Güneşin Kızları2015-2016Güneş Yılmaz/Güneş MertoğluDizi
Benim Adım Gültepe2014SunaDizi
Muhteşem Yüzyıl2012Ayşe Hafsa Sultan (gençliği)Dizi
Gönülçelen2010BalçiçekDizi
Muro2008FidanFilm
Gece Sesleri2008NeslihanDizi
Başka Semtin Çocukları2008EvrimFilm
Ihlamurlar Altında2005SemaDizi

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akrep dizisinin Perihan'ı Demet Akbağ kim? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? İşte Demet Akbağ'ın filmleri ve
BİYOGRAFİAkrep dizisinin Perihan'ı Demet Akbağ kim?
Korona virüsten hayatını kaybeden Kim Ki-duk kimdir? İşte Kim Ki-duk filmleri
BİYOGRAFİKim Ki-duk kimdir?
Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında ve aslen nerelidir?
BİYOGRAFİAyça Ayşin Turan kimdir?
İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİİbrahim Çolak kimdir?
Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİGonca Vuslateri kimdir?
Sevcan Yaşar kimdir? İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler: boyu, kilosu, yaşı, hayatı, dizileri...
BİYOGRAFİSevcan Yaşar kimdir?
Nazlı Kayı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nazlı Kayı hayatı
BİYOGRAFİNazlı Kayı kimdir?
Bora Abdo kimdir? Bora Abdo kitapları neler? Bora Abdo taciz suçlaması detayları
BİYOGRAFİBora Abdo kimdir?
Paolo Rossi kimdir? Paolo Rossi neden vefat etti, kaç yaşındaydı?
BİYOGRAFİPaolo Rossi kimdir?
İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİİzzet Ulvi Yönter kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X