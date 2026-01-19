Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji Aksa Enerji’nin Gana Kumasi santralinin ilk fazı 130 MW kurulu güce ulaştı - Enerji Haberleri

        Aksa Enerji’nin Gana Kumasi santralinin ilk fazı 130 MW kurulu güce ulaştı

        Aksa Enerji'nin Gana'da inşa ettiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinin 179 MW'lık ilk fazı basit çevrimde 130 MW kurulu güce ulaştı. İki fazdan oluşan santral toplamda 350 MW kurulu güce sahip olacak

        Giriş: 19.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:20
        Gana Kumasi santralinin ilk fazı 130 MW kurulu güce ulaştı
        Aksa Enerji, Gana’daki Kumasi Santrali yatırımında önemli bir eşiği geride bıraktığını açıklad. İlk faz çalışmaları kapsamında Aralık 2025’te kısmi ticari üretime başlayan santral, basit çevrimde 130 MW kurulu güce ulaştı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre toplam 350 MW kurulu güce sahip olarak tasarlanan Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, 2026 yılının ilk çeyreğinde 179 MW kapasiteyle kombine çevrim modunda devreye alınması hedefleniyor.

        Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Gana Kumasi santralimizde kısmi ticari üretimin ardından 130 MW kurulu güce ulaşmamız, bu stratejik yatırımın planlanan şekilde ve yüksek bir operasyonel disiplinle ilerlediğini gösteriyor. Aksa Enerji olarak bulunduğumuz ülkelerde enerji arz güvenliğini güçlendiren, uzun vadeli ekonomik değer yaratan ve şebeke istikrarına katkı sağlayan altyapılar geliştiriyoruz. Gana’da attığımız bu adım, entegre yatırım ve işletme modelimizin sahadaki başarısının güçlü bir göstergesidir.”

        Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 20 yıl süreli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında hayata geçirilirken; santralin finansmanı, inşası, işletmesi ve bakım süreçleri tamamen Aksa Enerji tarafından üstleniliyor.

        Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı

        Ankara-Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı  

