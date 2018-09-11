Akşam ezanı saat kaçta? sorusu İslam aleminde bugün başlayan Muharrem ayında tutulan oruç için soruluyor. Akşam ezanı saatine göre, iftar hazırlıkları tamamlanacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, il il 11 Eyül akşam ezanı saati ve iftar vakti...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 11 EYLÜL

Bugün tutulan Muharrem ayı orucu için iftar hazrılıkları sürüyor. Bugün akşam ezanı İstanbul'da 19.29'da, Ankara'da 19.12'de ve İzmir'de 19.34'de okunacak. İşte il il akşam ezanı saatleri:

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 04:49 06:10 12:42 16:14 19:01 20:17 ADIYAMAN 04:35 05:58 12:30 16:02 18:49 20:07 AFYONKARAHİSAR 05:04 06:28 13:01 16:33 19:21 20:39 AĞRI 04:12 05:38 12:11 15:43 18:32 19:51 AMASYA 04:39 06:06 12:40 16:12 19:01 20:22 ANKARA 04:53 06:18 12:51 16:24 19:12 20:33 ANTALYA 05:07 06:29 13:00 16:32 19:19 20:35 ARTVİN 04:14 05:42 12:16 15:48 18:37 19:59 AYDIN 05:17 06:40 13:11 16:44 19:31 20:49 BALIKESİR 05:13 06:39 13:11 16:44 19:32 20:52 BİLECİK 05:04 06:30 13:03 16:35 19:24 20:44 BİNGÖL 04:24 05:49 12:21 15:53 18:41 20:00 BİTLİS 04:19 05:42 12:14 15:47 18:35 19:53 BOLU 04:56 06:23 12:56 16:29 19:18 20:39 BURDUR 05:07 06:30 13:02 16:34 19:21 20:39 BURSA 05:07 06:33 13:07 16:39 19:28 20:48 ÇANAKKALE 05:18 06:44 13:17 16:50 19:38 20:59 ÇANKIRI 04:48 06:15 12:48 16:21 19:10 20:31 ÇORUM 04:43 06:10 12:43 16:16 19:04 20:25 DENİZLİ 05:12 06:35 13:07 16:39 19:26 20:43 DİYARBAKIR 04:27 05:50 12:22 15:54 18:42 19:59 EDİRNE 05:14 06:43 13:17 16:49 19:39 21:02 ELAZIĞ 04:30 05:54 12:26 15:58 18:46 20:05 ERZİNCAN 04:27 05:52 12:25 15:57 18:46 20:06 ERZURUM 04:19 05:45 12:18 15:50 18:39 19:59 ESKİŞEHİR 05:02 06:28 13:01 16:33 19:22 20:42 GAZİANTEP 04:40 06:02 12:33 16:05 18:53 20:09 GİRESUN 04:28 05:56 12:29 16:02 18:51 20:13 GÜMÜŞHANE 04:25 05:52 12:25 15:58 18:46 20:07 HAKKARİ 04:14 05:36 12:08 15:40 18:28 19:44 HATAY 04:47 06:07 12:38 16:10 18:57 20:12 ISPARTA 05:06 06:29 13:01 16:33 19:20 20:38 MERSİN 04:52 06:13 12:44 16:16 19:04 20:19 İSTANBUL 05:06 06:33 13:07 16:40 19:29 20:50 İZMİR 05:19 06:42 13:14 16:47 19:34 20:52 KARS 04:10 05:37 12:10 15:43 18:32 19:53 KASTAMONU 04:46 06:14 12:48 16:20 19:10 20:32 KAYSERİ 04:45 06:09 12:41 16:13 19:01 20:20 KIRKLARELİ 05:11 06:40 13:14 16:47 19:36 20:59 KIRŞEHİR 04:49 06:14 12:46 16:19 19:07 20:26 KOCAELİ 05:03 06:30 13:03 16:36 19:25 20:46 KONYA 04:58 06:21 12:53 16:25 19:13 20:30 KÜTAHYA 05:05 06:30 13:03 16:35 19:24 20:43 MALATYA 04:34 05:58 12:30 16:02 18:50 20:08 MANİSA 05:17 06:41 13:13 16:45 19:33 20:52 KAHRAMANMARAŞ 04:41 06:04 12:35 16:07 18:55 20:12 MARDİN 04:26 05:48 12:20 15:52 18:39 19:56 MUĞLA 05:16 06:38 13:09 16:42 19:29 20:45 MUŞ 04:21 05:45 12:17 15:49 18:37 19:56 NEVŞEHİR 04:48 06:12 12:44 16:16 19:04 20:23 NİĞDE 04:49 06:12 12:44 16:16 19:04 20:21 ORDU 04:30 05:58 12:31 16:04 18:53 20:15 RİZE 04:20 05:47 12:21 15:53 18:43 20:04 SAKARYA 05:01 06:28 13:01 16:34 19:23 20:44 SAMSUN 04:36 06:04 12:38 16:10 18:59 20:22 SİİRT 04:20 05:43 12:15 15:47 18:35 19:52 SİNOP 04:39 06:08 12:42 16:15 19:05 20:28 SİVAS 04:36 06:02 12:35 16:07 18:56 20:16 TEKİRDAĞ 05:12 06:39 13:13 16:45 19:34 20:56 TOKAT 04:37 06:03 12:37 16:09 18:58 20:19 TRABZON 04:23 05:50 12:24 15:57 18:46 20:07 TUNCELİ 04:28 05:52 12:25 15:57 18:45 20:04 ŞANLIURFA 04:35 05:56 12:28 16:00 18:47 20:03 UŞAK 05:09 06:33 13:05 16:38 19:25 20:44 VAN 04:14 05:37 12:09 15:42 18:29 19:48 YOZGAT 04:45 06:11 12:44 16:16 19:05 20:25 ZONGULDAK 04:54 06:22 12:56 16:28 19:18 20:40 AKSARAY 04:51 06:15 12:47 16:19 19:07 20:25 BAYBURT 04:22 05:49 12:22 15:54 18:43 20:04 KARAMAN 04:57 06:19 12:50 16:22 19:09 20:26 KIRIKKALE 04:50 06:16 12:49 16:21 19:10 20:30 BATMAN 04:24 05:47 12:18 15:51 18:38 19:56 ŞIRNAK 04:19 05:41 12:13 15:45 18:33 19:49 BARTIN 04:51 06:19 12:54 16:26 19:16 20:38 ARDAHAN 04:11 05:38 12:12 15:45 18:34 19:56 IĞDIR 04:08 05:34 12:07 15:39 18:28 19:48 YALOVA 05:05 06:32 13:06 16:38 19:27 20:48 KARABÜK 04:51 06:19 12:52 16:25 19:14 20:36 KİLİS 04:42 06:03 12:34 16:06 18:54 20:09 OSMANİYE 04:45 06:07 12:38 16:10 18:57 20:14 DÜZCE 04:57 06:25 12:58 16:31 19:20 20:41

MUHARREM AYINA ÖZGÜ BİR NAMAZ VE ORUÇ VAR MIDIR?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Resul-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm 55; Tirmizi, Salat, 212; Nesai, Kıyamü’l-leyl, 6) Muharrem ayının onuncu gününe de, aşura günü denmektedir. Resulullah (s.a.s.), “Aşura günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffaret olacağını umarım.” (Tirmizi, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Aşura günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resulullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Musa o gün oruç tuttu.’ dediler. Resulullah (s.a.s.) da, ‘Ben Musa’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhari, Savm, 69; Müslim, Sıyam 127; Ebu Davud, Savm, 65) Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. (aşura) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Mütteki, Kenzü’l-ummal, VIII, 570). Bu nedenle aşura günü oruç tutulurken önemli olan aşura gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ