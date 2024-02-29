Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı farzı, sünneti ve kazası nasıl kılınır?

Akşam vakti, güneşin batması ve kızıllığın gökyüzünden kaybolması ile başlar. Bu vakit, Müslümanlar için günün yoğunluğundan sonra manevi bir sükunet ve huzur anı sunar. Akşam namazı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattan oluşur. Bu yazımızda, akşam namazının nasıl kılındığı, farz, sünnet ve kazası hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Akşam Namazı Kaç Rekattır?

Akşam namazı akşam ezanı okunduktan sonra kılınır. Akşam 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekattan meydana gelir. Akşam namazının kılınması diğer vakit namazlarından farklıdır. Diğer vakit namazlarında önce sünnet kılınırken, sadece akşam namazında önce 3 rekat farz, ardından 2 rekat sünnet kılınır.

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Akşam Namazı Sünneti-Farzı Nasıl Kılınır?

“Akşam namazı nasıl kılınır kadın erkek” sorusu internet aramalarında sıklıkla yapılan aramalardan biridir. Namaz tüm Müslümanlara farz olan ibadetlerden biridir. Namazı kadın ve erkekler farklı şekillerde eda ederler. Bu farklı şekiller ellerin erkeklerde ve kadınlarda farklı bağlanması gibi düşünülebilir. Akşam namazı vakti güneşin batmasıyla başlar ve şafağın kaybolmasıyla akşam namazı vakti sona erer. Aşağıda akşam namazının kadın ve erkekte nasıl eda edileceği ayrıntılı olarak ele alınmıştır:

3 Rekat olan Farzın Kılınışı:

Namaza başlamadan önce sadece erkekler Kamet getirir. Kamet ezan demektir.

"Allâh-ü Ekber" (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (2 kere),

"Kad Kâmeti's Salâh" (2 kere),

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"Allâh-ü Ekber" (2 kere),

"Lâ ilâhe İllallah" (1 kere).

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Kadınlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

Birinci Rekat:

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükuya gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

İkinci Rekat:

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Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ardından oturuşa geçilir, oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

Üçüncü rekat:

Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Son oturuşa geçilir, Ettahiyyâtü okunur,

Allahümme Salli, Allahümme Barik, - Rabbena Atina, Rabbena Firli duaları okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek farz namazı tamamlanır.

2 Rekat Sünnetin Kılınması:

İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya” diye akşam namazı sünnetini kılmaya niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır...

Birinci Rekat:

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükuya gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

İkinci Rekat:

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Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükuya gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli duları okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.