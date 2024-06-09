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        Haberler Yemek Yapma Akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak: Patatesi, soğanı ve maydanozuyla Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

        Akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak: Patatesi, soğanı ve maydanozuyla Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

        Akşam yemeklerinize yeni bir tat katmak istiyorsanız, Arnavut ciğeri tam size göre! Patatesi, soğanı ve taze maydanozuyla harmanlanan bu lezzetli tarif, hem pratik hem de doyurucu. Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden olan Arnavut ciğeri, sofralarınıza lezzet katacak. İşte tarifin detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:50
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        Sevdiklerinizle keyifli bir akşam yemeği için harika bir seçenek: Arnavut ciğeri! Kızarmış patates, ince doğranmış soğan ve taze maydanozla zenginleşen bu eşsiz tarif, mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Lezzetli ve pratik Arnavut ciğeri, akşam yemeklerinizin yeni favorisi olacak. İşte tarifin detayları...

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        ARNAVUT CİĞERİ MALZEMELERİ

        600 gram ciğer

        1 çay bardağı un

        1 çay kaşığı tuz

        1 su bardağı sıvı yağ

        1,5 çay bardağı toz kırmızı biber

        1 çay kaşığı toz kişniş

        2 adet patates

        2 su bardağı sıvıyağ

        SOĞAN İÇİN:

        1 adet kırmızı soğan

        1 çay kaşığı tuz

        1 çay kaşığı sumak

        Yarım demet doğranmış maydanoz

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        HAZIRLANIŞI

        Üzerindeki zarını ayıkladığınız kuzu ciğerini kuşbaşı et doğrar gibi doğrayın. Derin bir süzgeçte kanının süzülmesini bekleyin.

        Kanını süzdüğünüz tavuk ciğerini karbonat ve un karışımına bulayın. Ciğerlerin fazla ununu süzmek için tekrar süzgece alın.

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        Ciğerleri kızmış yağ içerisine atın. Ciğerler kızarmaya başladığında toz biber ve kişnişi ekleyin.

        Ayrı bir tava içerisinde küp şeklinde doğradığınız patatesleri kızartın. Pişen ciğerin fazla yağını süzerek bir tabağa aktarın.

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        Patatesler kızarınca fazla yağını süzdürmek için peçete üzerine koyun. Piyazlık olarak doğradığınız soğanlarınızı 1 çay kaşığı tuzla ovun.

        Üzerine sumak ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Hepsini bir güzel harmanlayın.

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        Kızarttığınız ciğer ve patatesleri Sumaklı soğanla beraber bir kap içeresinde güzelce harmanlayın.

        Afiyet olsun!

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