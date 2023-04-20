3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre kazada polis memurlardan sürücü Cansu Yılmaz, Sedanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile otomobil sürücüsü Feti Sevinç ve araçta bulunan eşi Hatice Sevinç (49) ile oğlu Ahmet Tarık Sevinç (20) yaralandı.