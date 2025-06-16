Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi! Aksaray'da yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Kentte 1 yaşındaki Asaf Gökkaya, ailesiyle ziyarete gittikleri evin havuzuna düştü. Sudan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan minik bebek, hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:47 facebook

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