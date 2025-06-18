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        Tuz Gölü'nde 2 bin yavru flamingo öldü

        TÜRKİYE'ninikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların kuluçkalarından çıkan 2 bin yavru öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:05
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        Tuz Gölü'nde 2 bin yavru flamingo öldü
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        TÜRKİYE'ninikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların kuluçkalarından çıkan 2 bin yavru öldü. Bölgede inceleme yapan ekipler, yeterli suya ulaşamayan yavruların öldüğünü belirledi.

        Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Sonbahar aylarından itibaren de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

        SONDAJDAKİ SU AZALMIŞ

        Bölgede inceleme yapan ekipler, kuluçkadan çıkan yavru flamingoların ölümleriyle karşılaştı. Ölüm nedenlerinin de flamingoların üreme alanı olarak bilinen yere su taşıyan kanalı besleyen kaynaklardaki suyun bilinçsiz olarak tarımsal sulama da kullanıldığı ve yine kanalı beslemek için açılan sondaj kuyusundaki suyun azalmasından kaynaklandığı saptandı. Şu ana kadar kuluçkadan çıkan 2 bin yavru flamingonun öldüğü tespit edildi. 4 yıl önce de aynı alanda yavru flamingo ölümlerinde artış gözlenmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kanalı beslemek üzere sondaj kuyusu açılmıştı.

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