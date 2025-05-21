Aksaray'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

Aksaray'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "2. Aksaray Gastronomi ve Yöresel Ürünler Sergisi" açıldı.

Cumartesi Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen açılışa Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile il protokolü katıldı.

Stantları gezen Kumbuzoğlu, yemeklerle ilgili bilgi aldı.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, Anadolu coğrafyasının mutfak ile birleşmiş hali olan Türk mutfağının ve gastronomisinin tanıtımına katkı sağlayacak bu haftanın hayırlı olmasını diledi.

Aksaray'ın mutfak konusunda çok büyük zenginlikleri olduğunu belirten Kumbuzoğlu, "11 bin yıllık tarihi geçmişi olan Aksaray'ın bir çok coğrafi tescilli yemeği var. Kentte sanayi, turizm ve tarımın yanında gastronomi alanında da çok büyük potansiyel içermekte. Ihlara Vadisi'nde balon uçuşlarıyla birlikte Kapadokya bölgesinden gelen misafir sayımız artıyor. Turizm ne kadar önemliyse gastronomi de o anlamda önemlidir. Aksaray'ın yemek kültürü mevcut olan turist artışını daha da hızlandıracak. Burada aşçılarımızla sohbet ettim. Tüm katılımcıların, 'Türk Mutfağı Haftasını' tebrik ediyorum."