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        UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısı yarın Aksaray'da yapılacak

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısı, yarın Aksaray'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:00
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        UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısı yarın Aksaray'da yapılacak
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        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısı, yarın Aksaray'da yapılacak.

        Aksaray Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile birlikte belediye başkanları katıldı.

        Duman, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının ardından Aksaray'da yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi.

        Bu toplantıda kentsel yaşam kalitesini artırmakla ilgili çalıştay yapacaklarını belirten Duman, şöyle konuştu:

        "BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirmesine yönelik eğiticilerin eğitimi programlarımız olacak. Açılış toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Yönetim kurulu toplantımız yılda 2 defa yapılıyor. Bu yıl ki ilk toplantımızı Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Sonbaharda UCLG-MEWA'nın genel kurul toplantısı yapılacak. Bunun hazırlıklarını bu toplantıda ele alacağız. Teşkilatımız dünyada 7 bölgesel 2 de dünya çapında teşkilatın birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Teşkilatımız dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği bir organizasyon. Aramızda Ürdün ve Filistin'den belediye başkanlarımız var. Diğer belediye başkanları da yarın bizimle birlikte olacak. Suriyeli belediye başkanları da onur konuğu olarak davet ettik. Biz kalkınmanın yerelden başladığını savunuyoruz. Bölgemizdeki yerel yönetimlerin kalkınmasına yönelik çabaların sürdürülmesinden yanayız. Belediye başkanlarını bir araya getirmek suretiyle tekrar tecrübeye para harcamayalım diyoruz. Edinilmiş ve kazanılmış tecrübelerden diğer belediye başkanlarımızın yararlanması konusunda gayretin içerisindeyiz."

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaklaşık 16 ülkeden 120 kişinin katılım sağlayacağı büyük bir toplantının yarın startını vereceklerini ifade etti.

        Aksaray'dan bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili mesajlar vereceklerini vurgulayan Dinçer, "Belediye başkanları ve teknik ekiplerle birlikte başta Aksaray olmak üzere bölgemiz ile ilgili kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunları ele alacağız. Şehrimiz ve bölgemiz adına çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Aksaray'ı tüm dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

        Toplantı Duman'ın, Başkan Dinçer'e rozet takmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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