Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısı, yarın Aksaray'da yapılacak.

Aksaray Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile birlikte belediye başkanları katıldı.

Duman, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının ardından Aksaray'da yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi.

Bu toplantıda kentsel yaşam kalitesini artırmakla ilgili çalıştay yapacaklarını belirten Duman, şöyle konuştu:

"BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirmesine yönelik eğiticilerin eğitimi programlarımız olacak. Açılış toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Yönetim kurulu toplantımız yılda 2 defa yapılıyor. Bu yıl ki ilk toplantımızı Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Sonbaharda UCLG-MEWA'nın genel kurul toplantısı yapılacak. Bunun hazırlıklarını bu toplantıda ele alacağız. Teşkilatımız dünyada 7 bölgesel 2 de dünya çapında teşkilatın birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Teşkilatımız dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği bir organizasyon. Aramızda Ürdün ve Filistin'den belediye başkanlarımız var. Diğer belediye başkanları da yarın bizimle birlikte olacak. Suriyeli belediye başkanları da onur konuğu olarak davet ettik. Biz kalkınmanın yerelden başladığını savunuyoruz. Bölgemizdeki yerel yönetimlerin kalkınmasına yönelik çabaların sürdürülmesinden yanayız. Belediye başkanlarını bir araya getirmek suretiyle tekrar tecrübeye para harcamayalım diyoruz. Edinilmiş ve kazanılmış tecrübelerden diğer belediye başkanlarımızın yararlanması konusunda gayretin içerisindeyiz."