        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:36
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 500 lira, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

