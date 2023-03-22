Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi sayesinde Aksaray iftar saati ve sahur vakti de netlik kazandı. 23 Mart'ta ilk iftarını yapacak olan Müslümanlar yaşadığı ilin sahur ve iftar vakitlerini Ramazan İmsakiyesi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, 2023 Aksaray İmsakiye Takvimi ile Aksaray iftar saati ve sahur vakti...

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