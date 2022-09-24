Akşener: Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim 0:00 / 0:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı.

Konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu’na ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"BAŞLARINA BİR ŞEY GELİRSE BENDEDİR, BİZDEDİR"

Teşkilatlarımızı kurduk, tam seçime gideceğiz, 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Şimdi birlik ve beraberliğin bundan sonra ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. Bunları bana siz hatırlattınız, tekrar teşekkür ederim. Sonra bir siyasi partimizin genel başkanıyla görüştük, 'acaba beraber gidebilir miyiz' diye. Maalesef o olamadı. Şartlar uygun olmadı. Sonra benim aklıma Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adımın atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. 'Siz sahip çıkamazsanız, başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir'. Söylemeye çalıştığım şey şu; o neye sebep oldu biliyor musunuz? O 15 milletvekiliyle demokrasinin tahkimine sebep oldu. O 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımızda duruyor Fatma Hürriyet Kaplan.

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