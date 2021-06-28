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Aksigorta, dijitalleşen dünyanın daha güvenli bir yer olması hedefiyle hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile dijital risklerin varlığına dikkat çekerek bu konuda farkındalığı artırmaya devam ediyor. Süregelen pandemiyle birlikte artan dijitalleşme, beraberinde dijital riskleri de barındırıyor. Dijital risk alanında yaşanan vaka sayıları ve ortaya çıkan maddi zararlar düşünüldüğünde, dijital risklerin sadece bireyler ve şirketler için değil, ekonomiler ve hatta ülkeler için de büyük bir önem teşkil ettiği dikkat çekiyor. Bu doğrultuda toplumda farkındalığının artması büyük önem taşıyor. Nitekim Aksigorta’nın yapığı araştırmada da tüketicilerin %54’ü, dijital riski “kişisel bilgilerin kopyalanması” olarak görürken, her 4 tüketiciden biri olumsuz bir dijital risk deneyimi yaşadığını vurguluyor. Aynı şekilde KOBİ’lerin de yüzde 25’i bu konuda endişeli olduğunu belirtirken, bu durum KOBİ’lerin ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında olmadığını ortaya koyuyor. Üstelik 2015 yılına kadar global risk yönetimi anketlerinde ilk 10’da yer bulmayan dijital risklerin, 2022 yılında ilk üç risk arasında yer alacağı beklentisi, ‘Dijital risk’ konusunun ne kadar büyük bir önem teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

FARKINDALIK ARTIRIYOR

Aksigorta da bu gerçekten hareketle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile başta bireyler ve şirketler olmak üzere toplumsal farkındalığı artırmaya dönük desteğini sürdürüyor. Kurulduğu Kasım 2020 tarihinden bu yana aradan geçen yedi ayda 533 bin tekil ziyaretçi sayısına ulaşan Dijital Güvenlik Platformu, 638 bin defa ziyaret edildi. Aksigorta’nın tamamen toplumsal fayda amacı güderek hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu bugün önemli bir referans ve bilgi kaynağı olma özelliği taşıyor. Platformda; dijital riskler ile ilgili en güncel haberler, Türkiye’den ve yurtdışından araştırma ve raporlar, makaleler, dünyadan vaka örnekleri, konuyla ilgili bilgilendirici kısa videolar ve konunun uzmanları ile yapılan canlı yayınlar, sohbetler ve podcastler yer alıyor.

500’DEN FAZLA BAŞVURU

Platform üzerinden; bireyler, aileler ve iş yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik verilen eğitimler ile yine bu eğitimlere ilişkin özel olarak hazırlanmış kısa, dikkat çekici ve bilgilendirici içerikler kullanıcılara sunuluyor Platform üzerinden, bireyler, aileler ve iş yerlerine yönelik ücretsiz dijital farkındalık eğitimleri de gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar platform üzerinden 13 eğitim serisi gerçekleştirildi. Ortalama 2 saat süren bu eğitimler için, 500’den fazla başvuru yapıldı. Kullanıcılar, online eğitimlere ücretsiz kaydolabiliyor veya canlı eğitimin kısa bir versiyonunu yine platform üzerinden izleyebiliyor. Platformdaki eğitimler için Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nden destek alınıyor.