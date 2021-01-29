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Aksigorta, ekspertiz işlemlerini dijital ortama taşıdı

Aksigorta, müşteri memnuniyetini artıracak bir uygulamayı hayata geçirdi. Ekspertiz işlemlerini dijital ortama taşıyan Aksigorta, bu sayede azami 1 hafta süren hasar dosya kapamalarını 20 dakika gibi oldukça kısa bir sürede gerçekleştirirken, müşteri memnuniyeti skorunu 2 kat yükselterek 75 puana taşıdı.

Aksigorta, ekspertiz işlemlerini dijital ortama taşıdı
HABERTURK.COM

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, dijital dünyanın getirdiği yenilikleri hayata geçirme hedefiyle hareket ediyor. Pandemi sürecinde ivme kazanan dijitalleşmeden aldığı güçle müşteri memnuniyetini artırmak için çalışan Aksigorta, sigortacılık süreçlerinde en kritik zaman olan hasar ekspertiz sürecini konut ve işyeri ürünlerinde dijital ortama taşıyarak hem müşteri ve eksperlerinin sağlıklarını korumalarına yardımcı oldu hem de uzayan dosya kapama süreçlerini kısalttı.

Yerinde tespit ile yapılan ekspertizler için müşteriler hasar ödemesini alabilmek adına dosya açtırıyor ve ekspertizin fiili olarak yapılmasını bekliyordu. Ekspertiz randevularında ise kimi zaman eksperlerin iş yoğunluğu kimi zaman da hasar sahibinin o tarihte uygun olmaması ile süreç uzayabiliyordu. Online ekspertiz ile birlikte Aksigorta, fiili ekspertiz uygulamasında 1 haftayı bulabilen hasar dosyası kapama işlemlerini 20 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tamamlamaya başladı ve randevulaşma sürecinin getireceği olası müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldırdı. Bu yenilikle birlikte Aksigorta’nın müşteri memnuniyet puanı iki katına çıkarak +75 olarak hesaplandı.

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