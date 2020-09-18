Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2010-2019 yıllarında yaklaşık 6 katına çıkarak 52,8 milyar liraya ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 10 yılda düzenli artış gösterdi.
Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2010'da 9,2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2011'de 12,5 milyar liraya, 2012'de 15,5 milyar liraya, 2013'te 19,3 milyar liraya, 2014'te 22,4 milyar liraya, 2015'te 26,5 milyar liraya, 2016'da 28,9 milyar liraya, 2017'de 36,3 milyar liraya, 2018'de 45,6 milyar liraya ve 2019'da 52,8 milyar liraya ulaştı.
Böylece firmaların aktif toplamları 2010-2019 döneminde yaklaşık 6 katına çıktı.
ÖZKAYNAKLAR 4 KAT ARTTI
Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2010'da 4,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2019'da 17,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda 4,1 katına çıkmış oldu.
BRÜT SATIŞLARDA YÜZDE 570 YÜKSELİŞ
Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2010-2019 döneminde yüzde 570 artışla 6,5 milyar liradan 43,6 milyar liraya yükseldi. Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2010-2019 döneminde brüt yurt içi satışları 5,4 milyar liradan 36,8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 943 milyon liradan 6,1 milyar liraya ulaştı.
Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2010-2019 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:
Tarım, ormancılık ve balıkçılık (bin lira)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aktifler
9.203.374
12.488.495
15.480.649
19.306.354
22.370.196
26.458.491
28.871.915
36.319.804
45.582.664
52.792.807
Öz kaynaklar
4.353.536
5.265.010
6.368.180
7.243.793
8.067.105
9.265.174
10.174.050
12.959.572
15.515.947
17.852.835
Brüt satışlar
6.502.245
8.545.768
10.084.859
12.101.677
14.921.117
17.584.469
18.855.729
26.504.659
34.196.901
43.606.220
Yurt içi satışlar
5.436.674
7.380.245
8.722.507
10.343.065
12.872.781
15.295.038
17.207.494
23.735.875
29.169.733
36.753.882
Yurt dışı satışlar
942.856
994.109
1.148.926
1.494.801
1.776.999
1.940.150
1.308.840
2.315.365
4.422.875
6.079.591
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