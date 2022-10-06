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Aktör Baldwin ile film setindeki kazada ölen Halyna'nın ailesi anlaştı

ABD'de 'Rust' isimli filmin çekimleri sırasında meydana gelen ölümcül kazada hayatını kaybeden kameraman Halyna Hutchins'in ailesi ile olayda silahı ateşleyen aktör Alec Baldwin arasında anlaşmaya varıldı

Aktör Baldwin ile film setindeki kazada ölen Halyna'nın ailesi anlaştı
Baldwin ile film seti kazasında ölen Halyna'nın ailesi anlaştı
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AA

ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile hayatını kaybeden kameraman Halyna Hutchins'in ailesi arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin ve Rust Film şirketine karşı şubatta açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile uzlaşıldığı kaydedildi. AA'nın haberine göre; anlaşmada yer alan finansal miktar veya diğer detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.

MAHKEME ANLAŞMAYI ONAYLARSA FİLMİN ÇEKİMLERİ OCAKTA BAŞLAYACAK

Kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins de, mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde davanın düşeceğini ve Rust filminin çekimine ocak 2023'te devam edileceğini belirtti.

Rust filminde başyapımcı olarak görevine devam edecek olan Hutchins, eşini onurlandırmak için filmin bitirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Baldwin'e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Şubatta açılan davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanıyordu.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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